Представительство Азербайджана в ООН распространило в организации юридическое заключение

2017-05-25 15:03 | www.apa.az | 3

От имени Постоянного Представительства при ООН Азербайджанской Республики был распространен документ Совета Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи под заголовком «Юридическое заключение об обязательствах третьей стороны в отношении незаконных экономических и других действий на оккупированных территориях Азербайджана».

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД Азербайджана, упомянутый документ был подготовлен известным международным юристом, Аленом Пелле (Alain Pellet), который является также почетным профессором Университета Западный Париж, Нантер-ля-Дефанс (Université Paris Ouest Nanterre La Défense), и бывшим членом (1990-2011 годы) и Председателем (1997 год) Комиссии международного права.

Подготовленное сразу после вышеупомянутого доклада «Юридическое заключение об обязательствах третьей стороны в отношении незаконных экономических и других действий на оккупированных территориях Азербайджана» является авторитетной нейтральной точкой зрения, способствующей углублению понимания существующих юридических обязательств и требований в отношении урегулирования конфликта. В документе также предлагаются конкретные меры, которые можно предпринять в этой связи.

Согласно документу, Армения несет ответственность за незаконную, экономическую и другие деяния на оккупированных территориях Азербайджана. Юридическое заключение обеспечивает правовое привлечение Армении и третьей стороны к ответу противоправных действий, которые классифицируется по нижеследующим направлениям.

- Создание поселений и перемещение населения на оккупированном территории;

- Эксплуатация и торговля природных ресурсов Азербайджана;

- Экономическая и финансовая деятельность;

- Изменения инфраструктуры, эксплуатация телекоммуникационной сети;

- Изменение культурного наследия оккупированных территорий;

- Организация туризма, незаконных визитов и другая деятельность.

Согласно юридическому заключению Армения, за свои противоправные действия на оккупированных территориях Азербайджана, несет ответственность за международно-противоправные деяния, некоторые из которых являются серьезными нарушениями обязательств, вытекающих из императивных норм общего международного права. К ним относятся:

- Использование силы в целях фактического отделения Нагорно-Карабахского региона и других районов Азербайджана, оккупированных Арменией в нарушение Устава Организации Объединенных Наций;

- Как следствие, нарушение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана;

- Этническая чистка на оккупированных территориях Азербайджана, включая создание поселений и перемещение населения, что ведет к изменению демографического состава на этих территориях;

- Вопиющее нарушение права военной оккупации, в частности статьи 43 Положений о законах и обычаях сухопутной войны 1907 года и статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года;

- Эксплуатация природных ресурсов на оккупированных территориях без учета приоритета интересов населения (до этнической чистки региона);

- Изменение культурного наследия региона.

В соответствии с юридическим заключением императивных норм международного права, упомянутые выше серьезные нарушения, требуют применения специальных последствий, вытекающих из отягчающей ответственности:

- Непризнание ситуации, созданной в результате таких нарушений;

- Запрещение помощи или содействия в поддержании такой ситуации;

- Исключение любых иммунитетов для ответственных за такие нарушения.

- Другим следствием такой отягчающей ответственности является то, что все государства обязаны призвать к ответу Армению и принять меры против нее, в том числе на основе санкций, а также уголовного преследования и гражданско- правового судопроизводства.