В Германии экипаж самолета собрался на взлет с дырой в фюзеляже

2017-05-25 14:56 | www.oxu.az | 3

В Германии пассажиры обнаружили дыру в фюзеляже самолета ATR 72-500. Инцидент произошел на рейсе из Дюссельдорфа в Штутгарт, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Когда началась посадка, люди увидели в полуметре от заднего трапа большую пробоину. О повреждении сообщили экипажу, но тот заверил, что поводов для беспокойства нет, и начал готовиться к взлету. Когда два человека захотели покинуть лайнер, на дыру пошел взглянуть командир воздушного судна. Только после этого рейс отменили.

«Моя вера в безопасность воздушного транспорта сегодня немало пошатнулась», - написал в Facebook один из пассажиров. Тем временем в Air Berlin заявили, что пилот решил отказаться от взлета в ходе рутинной процедуры проверки

Н.О.