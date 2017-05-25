Араз Ализаде про певцов: Чья бы корова мычала, а ваша молчала

2017-05-25 15:04 | www.oxu.az | 3

Председатель Социально-демократической партии Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Араз Ализаде обрушился с критикой на певцов, которые в эфире позволяют себе задевать чье-то достоинство.

Как передает Oxu.Az, в интервью газете «Шерг» депутат привел один пример:

«Расскажу вам, что я услышал недавно. На одном из сайтов журналист спросил у певца, знает ли он Араза Ализаде. Певец ответил, что знает меня, что я политик, причем продажный. Мне стало смешно, я подумал, чья бы корова мычала, а твоя молчала. Ходит на свадьбы, поет за деньги, танцует, выполняет чьи-то заказы, при этом умудряется высказывать мнение о людях, которых даже не знает».

З.Г.

