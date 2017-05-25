На одной из центральных улиц Баку ограничено движение – КАРТА

2017-05-25 15:10 | www.oxu.az | 3

В рамках работ по реконструкции дорожной инфраструктуры вокруг площади Физули в Ясамальском районе Баку начались работы по сносу существующего круга.

Как сообщили Oxu.Az в ОАО «Азеравтойол», по этой причине временно закрыта часть улицы Физули, выходящая на круг. Двигающиеся в данном направлении автотранспортные средства перенаправляются на улицу Шихали Гурбанова.

Работы по сносу круга продлятся несколько дней. В этот период на данном участке движение автотранспортных средств будет частично ограничено. После полного завершения работ движение автотранспортных средств будет осуществляться направо от круга, а оттуда с помощью нового разворота – на улицу Мирзааги Алиева.

A.M.

