Еще одна страна присоединилась к ОПЕК

2017-05-25 15:16 | www.oxu.az | 3

Экваториальная Гвинея стала новым членом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам 172-го саммита ОПЕК.

«Я думаю, сам факт того, что не входящая в ОПЕК страна присоединяется к ОПЕК, является показателям того, как хорошо работает организация», - отметил аль-Фалих.

Н.О.