В Москве задержали террористов ИГ, готовивших теракты на транспорте

2017-05-25 14:52 | www.trend.az | 3

В Москве задержаны четверо террористов "Исламского государства", которые готовили теракты на объектах столичного транспорта, передает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

В группу входили четыре человека — россияне и граждане стран Центральной Азии. По данным следствия, она намеревались устроить теракты с использованием самодельных взрывных устройств.

В ФСБ рассказали, что действия подозреваемых руководили с территории Сирии.