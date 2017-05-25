В Москве задержаны четыре члена ИГИЛ, готовившие теракт

2017-05-25 15:22 | www.oxu.az | 3

ФСБ задержала в Москве четырех членов запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ), готовивших теракт на транспорте.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«25 мая в Москве задержаны четыре члена террористической группы, состоящей из граждан России и стран Центральной Азии, осуществлявших подготовку терактов с использованием самодельных взрывных устройств на объектах транспортной инфраструктуры Москвы», - сообщили в ФСБ.

Руководство террористической группой, входящей в ИГИЛ, осуществлялось с территории Сирии, отметили в ЦОС.

«Террористы планировали после совершения диверсионно-террористического акта выехать в Сирию для участия в боевых действиях в составе международной террористической организации «Исламское государство»», - добавили в ФСБ.

Н.О.