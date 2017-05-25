В Европарламенте обсудят сотрудничество со странами Восточного партнерства

2017-05-25 15:00 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Европарламенте в Брюсселе 6 июня состоится конференция на тему «Восточное партнерство - результаты, перспективы и вызовы», сообщил в четверг исследовательский центр Совета Европейского соседства.

В конференции примут участие члены Европарламента Норика Николай и Джорджес Бах, глава Отдела по вопросам Восточного партнерства, регионального сотрудничества и ОБСЕ в Европейской службе внешнеполитической деятельности Борис Ярошевич, замглавы директората Еврокомиссии по политике соседства и расширения Катарина Матернова, глава Совета Европейского соседства Самуэль Довери Вестерби, а также аналитики европейских исследовательских институтов.

В ходе конференции будут обсуждены новые тенденции политики ЕС в отношении стран Восточного партнерства в преддверии Саммита Восточного партнерства 2017 года и перспективы расширения сотрудничества и дальнейшей интеграции стран региона в ЕС.

"Восточное партнерство" - проект Евросоюза, основная цель которого - развитие интеграционных связей ЕС с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

(Автор: Елена Косолапова)

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