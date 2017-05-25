Цены на рынке в преддверии Рамазана – ВИДЕО

2017-05-25 15:40 | www.oxu.az | 2

Через два дня в Азербайджане начинается месяц Рамазан.

Как передает Oxu.Az, сотрудник Qafqazinfo обошел несколько столичных рынков в преддверии праздника.

Он поинтересовался ценами на овощи, мясо и молоко. Выяснилось, что цены на овощи и фрукты сильно снизились.

Стоимость молочной продукции и сухофруктов практически не изменилась. Мясо и курицу же можно приобрести дешевле по сравнению с прошлым Рамазаном.

Помидоры, раньше стоившие 3-4 маната за килограмм, теперь можно купить за 1,50 гяпиков.

Представляем вам более подробный видеорепортаж на эту тему:

У.А.