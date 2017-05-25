В белорусском молоке нашли лекарства от сифилиса

2017-05-25 15:47 | www.oxu.az | 2

Остатки антибиотиков для лечения сифилиса и других венерических заболеваний были обнаружены в молочной продукции белорусских предприятий.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на RNS, об этом рассказал журналистам руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Руководитель надзорного ведомства объяснил находку тем, что белорусские коллеги нацелены на то, чтобы лечить коров как можно быстрее от тех болезней, которыми они страдают.

«Потому что у коров тоже хламидиоз, поэтому они просто синтетические (антибиотики — прим.от ред.) применяют, потому быстро», - отметил Данкверт.

Н.О.