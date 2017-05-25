Азербайджан посетит группа казахстанских ученых-историков

2017-05-25 15:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На днях Азербайджан посетит научная экспедиция казахстанских ученых-историков под названием "Бабалар ізімен" (По следам предков), сообщает в четверг посольство Казахстана в Баку.

«Основная цель экспедиции - отследить и изучить следы миграции казахов и тюрок в мире, а также знакомство с потомками древних гуннов, тюрков, кипчаков», - говорится в сообщении.

В программе поездки в Азербайджан значатся визиты в города Баку и Газах.

В ходе визита экспедиции 29 мая в посольстве Казахстана состоится круглый стол, в котором примут участие участники экспедиции, посол Казахстана Бейбит Исабаев, посол Венгрии Имре Ласлоцки, депутаты Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, а также азербайджанские ученые-историки и тюркологи и члены Национальной академии наук Азербайджана.

Далее группа казахстанских ученых посетит Грузию, Украину, Словению, Польшу, Венгрию, Германию, Италию, Ватикан, Францию и другие страны.

(Автор: Елена Косолапова)