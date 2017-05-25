Замминистра: «Достигнуто соглашение об увеличении объема электроэнергии из Азербайджана в Турцию»

2017-05-25 16:08 | www.apa.az | 2

«У нас будет возможность увеличить объем электроэнергии, транспортируемой из Азербайджана в Турцию через территорию Грузии».

Как передает грузинское бюро АПА, об этом сообщила замминистра энергетики Грузии Мариам Валишвили. По ее словам, в связи с этим с азербайджанской стороной уже достигнуто соглашение.

«У нас с Азербайджаном начинается очередной транзитный сезон. 2015-2016 годы были плодотворными для наших стран. Мы увеличили транзит электроэнергии, проходящей по территории Грузии. Думаю, что это только начало», - отметила М.Валишвили.