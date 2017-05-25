Специальная кампания от Unibank в честь дня республики. Кредиты без комиссии!
2017-05-25 15:54 | www.oxu.az | 2
Unibank поздравляет азербайджанский народ с наступающим днем Республики, и желает, чтобы независимость нашей страны длилась вечно.
В честь праздника банк дарит всем желающим получить кредит без комиссии. 26 мая всех кто получит кредит, ждет приятный сюрприз. Именно в этот день, Вы сможете воспользоваться кампанией и получить кредит без комиссии.
Максимальная сумма выдачи наличных кредитов от Unibank 15 000 манат, а его срок до 36-ти месяцев. Месячная же оплата за него начинается с 19 АЗН.
Взяв кредит в Unibankе, какие преимущества вы получаете?
- Минимальные ежемесячные платежи по кредиту, начинающиеся от 19 манат
- Срок кредита до 36-ти месяцев
- Кредитные процедуры очень просты
- Поручитель не требуется
- Каждый, имеющий официальный доход, может обратиться касательно наличного кредита
- Требование к минимальной заработной плате - всего лишь 175 AZN
- Комиссия за кредитные процедуры составляет 0%
- Процентная ставка начинается от 23%
- Касательно наличного кредита вы можете обратиться в филиалы и в Unibank Mobile, а также через unibank.az возможен заказ онлайн-кредита.
Теперь уникальная кредитная карта Unibank ALBALI PLUS, которая объединяет в себе 4 банковских продукта, доступна для граждан страны. Каждый, у которого есть официальный доход, может обратиться в филиалы Unibank касательно кредитной карты ALBALI PLUS с лимитом до 5000 AZN. Так как Albalı Plus является международной картой, Вы можете ее использовать и за пределами страны.
Реализуйте свои летние планы с нами!
На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank обладает широкой филиальной сетью как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00.
За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az, https://twitter.com/unibank).
Unibank – банк для всех и каждого!