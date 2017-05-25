Специальная кампания от Unibank в честь дня республики. Кредиты без комиссии!

2017-05-25 15:54 | www.oxu.az | 2

Unibank поздравляет азербайджанский народ с наступающим днем Республики, и желает, чтобы независимость нашей страны длилась вечно.

В честь праздника банк дарит всем желающим получить кредит без комиссии. 26 мая всех кто получит кредит, ждет приятный сюрприз. Именно в этот день, Вы сможете воспользоваться кампанией и получить кредит без комиссии.

Максимальная сумма выдачи наличных кредитов от Unibank 15 000 манат, а его срок до 36-ти месяцев. Месячная же оплата за него начинается с 19 АЗН.

Взяв кредит в Unibankе, какие преимущества вы получаете?

- Минимальные ежемесячные платежи по кредиту, начинающиеся от 19 манат

- Срок кредита до 36-ти месяцев

- Кредитные процедуры очень просты

- Поручитель не требуется

- Каждый, имеющий официальный доход, может обратиться касательно наличного кредита

- Требование к минимальной заработной плате - всего лишь 175 AZN

- Комиссия за кредитные процедуры составляет 0%

- Процентная ставка начинается от 23%

- Касательно наличного кредита вы можете обратиться в филиалы и в Unibank Mobile, а также через unibank.az возможен заказ онлайн-кредита.

Теперь уникальная кредитная карта Unibank ALBALI PLUS, которая объединяет в себе 4 банковских продукта, доступна для граждан страны. Каждый, у которого есть официальный доход, может обратиться в филиалы Unibank касательно кредитной карты ALBALI PLUS с лимитом до 5000 AZN. Так как Albalı Plus является международной картой, Вы можете ее использовать и за пределами страны.

Реализуйте свои летние планы с нами!

На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank обладает широкой филиальной сетью как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az, https://twitter.com/unibank).

Unibank – банк для всех и каждого!