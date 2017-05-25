В Молдавии арестован сын экс-президента

2017-05-25 16:00 | www.oxu.az | 2

Бывший депутат парламента Молдавии, младший сын экс-президента страны Петра Лучинского Кирилл задержан по обвинению в причастности к отмыванию денег.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК).

Вместе с ним задержаны трое сотрудников частных компаний. В настоящее время в их офисах и домах проводятся обыски.

С 2009 года Лучинский был депутатом парламента по спискам либерально-демократической партии Молдавии, председатель которой, экс-премьер-министр Влад Филат был осужден в прошлом году на девять лет.

Лучинский сложил депутатский мандат в феврале 2017 года по собственной инициативе.

Н.О.