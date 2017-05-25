Евросоюз и США договорились активизировать борьбу с ИГ

2017-05-25 15:23 | www.trend.az | 2

Лидеры США и институтов Евросоюза на встрече в Брюсселе договорились активизировать борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ), сообщил журналистам источник в ЕС, передает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп в четверг встретился в Брюсселе с председателями Евросовета и Еврокомиссии Дональдом Туском и Жан-Клодом Юнкером. Позже к ним присоединились глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и председатель Европарламента Антонио Таяни.

"По вопросу антитеррора было достигнуто соглашение об активизации борьбы с ИГИЛ", — заявил источник.

По его словам, США также выразили свое одобрение санкционной позиции ЕС в отношении КНДР. "Обсуждалось, как продолжить работу, основываясь на уже имеющем место хорошем сотрудничестве", — отметил он.