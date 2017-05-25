Армяне просят Бога помочь им захватить Баку

2017-05-25 16:12 | www.oxu.az | 3

Армяне для урегулирования нагорно-карабахского конфликта предлагают захватить Баку, передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.

Для реализации этого «грандиозного» плана представители «самого древнего» народа на Кавказе просят помощи у Бога.

С подобным заявлением выступил в интервью армянским СМИ первый командир «сил самообороны» сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, Аркадий Карапетян.

«Я предлагаю: берем Баку, и вопрос окончательно закрываем. А для того чтобы взять Баку, мы должны привести нашу нацию в порядок. И именно так и будет - независимо от того, кто и что говорит, даже независимо от желания хозяев мира. Им кажется, что решают они, но решают не они: это будет решать народ, попросим Бога помочь нам решить этот вопрос», - сказал он.

Н.О.