Народная артистка Азербайджана Дина Тумаркина отметит юбилей с бакинцами

2017-05-25 15:28 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - 2 июня Азербайджанский государственный русский драматический театр имени Самеда Вургуна в Баку совместно с Международной ассоциацией Израиль-Азербайджан "АзИз" проведет встречу с народной артисткой Азербайджана, лауреатом Государственной премии Азербайджана Диной Тумаркиной, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Популярная актриса родилась в Одессе, а в 1955 году переехала в Баку, где и началась ее славная театральная жизнь. В самом начале 90-х годов она уехала на постоянное место жительства в Израиль, продолжив свою профессиональную деятельность, а сегодня актриса активно сотрудничает с Международной ассоциацией "АзИз".

И вот, 27 лет спустя, любимая актриса бакинцев вновь поднимется на родную сцену. А те, кто придут в этот вечер в театр, вспомнят, что когда-то на этой сцене она сыграла Натали Пушкину в спектакле "Шаги командора", Надю в пьесе Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского "С лёгким паром!", Мать Иисуса в пьесе Александра Володина "Мать Иисуса", Мать в пьесе Имрана Касумова "Шире круг", Диляру в пьесе Анара "Лето в городе", Аллу в пьесе Виктора Розова "Всадники", Гончу ханум в пьесе Ильяса Эфендиева "В хрустальном дворце". Дина Тумаркина сыграла около 150 ролей, в том числе в спектаклях – "Мораль пани Дульской", "Униженные и оскорбленные", "Коллеги", "Укрощение строптивой", "Требуется лжец", "Дядя Ваня", "Коллеги", "Сирано де Бержерак", "Рассказ в телеграммах", "Валентин и Валентина", "Нечаянный свидетель" и других.

Творчество Дины Иосифовны Тумаркиной - это часть истории Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна, часть той профессиональной жизни, которую помнят бакинцы, по сей день. И они придут, чтобы выразить ей свою признательность и любовь, вспомнить прошлое и порадоваться настоящему.

Отметим, что в Израиле Дина Иосифовна Тумаркина также сыграла 11 ролей в разных театрах, из них шесть на иврите. Она – частый гость на радио и телевидении, участник множественных литературных и тематических вечеров, посвященных театральному и литературному искусству Азербайджана.