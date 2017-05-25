Незаконно создавший мечеть председатель общины отстранен от занимаемой должности

2017-05-25 16:20 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане председатель религиозной общины наказан за незаконную деятельность и организацию тайных религиозных собраний.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, председатель религиозной общины мечети села Арабджабирли-II Гёйчайского района Мамедов Руслан Энвер оглу проводил религиозные обряды не в соответствии с календарем УМК. Кроме того, в селе Дурурджа Габалинского района он, незаконно организовав некое место поклонения, объявил его мечетью, и вел там незаконную деятельность.

Р.Мамедова уже отстранили от должности председателя общины. Госкомитет по работе с религиозными образованиями сообщил соответствующим органам о деятельности этого человека.

На место Р.Мамедова назначен Ширалиев Рашад Джавад оглу.

З.Г.

