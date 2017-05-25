В Баку молодой человек спас котенка из водосточной трубы – ВИДЕО

2017-05-25 16:27 | www.oxu.az | 3

В Фейсбуке набирает популярность видео, на котором молодой человек спасает котенка, непостижимым образом застрявшего в водосточной трубе.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, разместивший видео пользователь Орхан Баширов пишет, что котенок оставался в трубе 2 или 3 дня, и ему грозила голодная смерть.

«Котенок никак не мог выбраться из трубы, и был очень голоден. Мы вместе с братом спасли его, накормили, почистили, и теперь он в полном порядке», - написал Орхан в своем статусе.