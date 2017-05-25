За рубежом проявляют большой интерес к Гран-при Азербайджана Формулы 1

2017-05-25 15:29 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Операционная компания Baku City Circuit, которая является организатором соревнований Формулы 1 в Азербайджане, интенсивно продолжает подготовительные работы в связи с Гран-при Азербайджана, который состоится 23-25 июня в Баку.

Как сообщили Trend в четверг в компании, в настоящее время ведутся работы по сооружению стальных конструкций и второго защитного барьера вокруг гоночного трека. Во время строительно-монтажных работ особое внимание уделяется обеспечению беспрерывного передвижения граждан, делается все для того, чтобы не мешать работе расположенных поблизости бизнес-объектов и объектов общественного питания.

В операционной компании отметили, что в этом году за рубежом интерес к соревнованиям, которые пройдут в Азербайджане, проявляется еще больший, чем в прошлом году, и ожидается, что в преддверии соревнований в Баку приедут тысячи туристов.

«Мы, как организаторы, готовимся с большим гостеприимством встретить болельщиков, которые приедут наблюдать за Гран-при Азербайджана. Мы надеемся, что эти туристы внесут свой вклад во многие сферы экономики страны», - сказал в компании.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)