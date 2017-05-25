Представители Azer Turk Bank провели тренинг для студентов и выпускников в Гяндже (ФОТО)

2017-05-25 15:29 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - 24 мая Azer Turk Bank провел в Гянджинском государственном аграрном университете тренинг для студентов и выпускников факультетов финансов и других экономических направленностей, сообщает в четверг банк.

Мероприятие открыл ректор университета, член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Ибрагим Джафаров, поприветствовав аудиторию и поощрив подобную инициативу со стороны Azer Turk Bank.

Сотрудники банка, занимающие руководящие посты, в своих выступлениях охватили такие темы, как "Эффективное управление временем" и "Роль маркетинга и PR в банковском секторе в современную эпоху". Основная цель тренинга просвещение молодежи в регионах страны, а также оказание поддержки в сфере подготовки молодых кадров к работе в банковской сфере в будущем.

По завершению тренинга участникам были предоставлены сертификаты, десяти самым активным участникам были представлены корпоративные подарки от Azer Turk Bank, а двое студентов получили возможность пройти месячную стажировку в филиале банка в городе Гянджа.

75 процентов акций Azer Turk Bank, осуществляющего деятельность с 1995 года, принадлежит правительству Азербайджана.