НАТО создает новое управление по разведке

2017-05-25 16:35 | www.oxu.az | 3

В НАТО создается новое управление по разведке.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, управление создается, «чтобы лучше анализировать, понимать и обмениваться разведданными».

«Мы создаем новую ячейку по синтезу разведданных – в целях борьбы с терроризмом, в том числе и обмена информацией по иностранным боевикам», - сказал Столтенберг на брифинге в Брюсселе.

Он отметил, что также будет назначен координатор по борьбе с терроризмом.

Говоря о том, почему НАТО инвестирует больше в коллективную оборону и активизирует присутствие альянса на востоке, генсек отметил, что «это все происходит в результате действий России в Украине».

Н.О.