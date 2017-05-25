Заслуженный журналист Азербайджана присоединилась к Платформе Мира

2017-05-25 16:39 | www.apa.az | 3

Заслуженный журналист Азербайджана, писатель, киносценарист, лауреат премии «Золотое Перо» Нушаба Мамедова, сделала заявление о присоединении к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном».

Как сообщили АПА в пресс-службе платформы, в заявлении говорится: «Мир – это самое ценное, что мы должны оставить в наследство будущим поколениям. По этой причине очень важно мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, который длится уже 25 лет. Я также хочу выразить свое уважение и поддержку территориальной целостности, и суверенитету Азербайджанской Республики и Республики Армения.

Считаю важным выполнение соответствующих резолюций, принятых Советом Безопасности ООН, а также резолюций и решений других международных организаций. Также хочу подчеркнуть важность усилий Минской группы ОБСЕ по решению данного конфликта.

Армянский и азербайджанский народы имеют опыт мирного сосуществования, который сформировался в результате многовековых соседских доброжелательных отношений. Я очень сожалею что, сегодня, по причине неразрешенности конфликта, отношение двух народов друг к другу формируется только в контексте войны. Считаю народную дипломатию очень важным шагом для решения конфликта. По этой причине, выражая поддержку этой инициативе, заявляю о присоединении к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном», целью которой является мирное урегулирование ​​ армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, восстановление и сохранение мира в регионе Южного Кавказа».