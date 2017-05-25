МИД России: Наши отношения с Азербайджаном мы не связываем с другими международными факторами

2017-05-25 16:40 | www.apa.az | 3

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы развиваем отношения с Азербайджаном во всех сферах – в политической, экономической, гуманитарной и других областях. Азербайджанский народ близок нам. Некоторое время назад нас объединяли общее географическое пространство, единое государство. Связи были всегда, будут и в дальнейшем развиваться. Наши отношения с Азербайджаном мы не связываем с другими международными факторами. Конечно, мы обсуждаем с представителями Азербайджана международную и региональную повестку, проблемные вопросы. Между нами и Азербайджаном ведется открытый диалог».