Для болельщиков «Реала» изготовлен специальный гроб

2017-05-25 16:44 | www.oxu.az | 3

Теперь болельщики «Реала» не расстанутся со своей любимой командой даже после смерти.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на apasport.az, одна из компаний приступила к изготовлению гробов для фанатов «королевского клуба».

Так, компания по производству гробов Mi Ultimo Capricho изготовила специальные гробы для болельщиков мадридского клуба. На гробах, выполненных в форме стадиона «Сантьяго Бернабеу» изображены логотип клуба и кубок Лиги чемпионов.

Официальный представитель компании отметил, что они получили это предложение от болельщиков «Реала» и цены на гробы начинаются с 15 тысяч евро.

A.M.

