IV Игры исламской солидарности стали большим подарком Азербайджана исламскому миру - депутат

2017-05-25 15:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Проведение IV Игр исламской солидарности было инициативой Президента Азербайджана Ильхама Алиева, и Игры прошли на очень высоком уровне, сказал в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Бахтияр Садыхов.

По его словам, сегодня исламскому миру очень нужна солидарность и единство.

«Процессы, происходящие в последнее время в мире, в частности в арабских странах, связаны с разобщенностью исламских государств. В этих условиях Президент Азербайджана объявил 2017 год «Годом исламской солидарности», и для достижения этой солидарности был предпринят первый шаг, когда спортсмены - представители 54 исламских государств более десяти дней находились в Азербайджане и все внимание исламского мира было приковано к нашей стране. IV Игры исламской солидарности стали очень большим, действенным шагом на пути солидарности исламских стран», - сказал депутат.

Садыхов сказал, что IV Игры исламской солидарности были организованы на очень высоком уровне. «Особо необходимо подчеркнуть заслуги Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в проведении этих Игр на очень высоком уровне. Богатый опыт, накопленный Азербайджаном в ходе первых Европейских играх, наше умение в создании новых стандартов проявили себя и в организации этих Игр. Азербайджанские спортсмены, продемонстрировав большое преимущество, стали победителями Исламиады. Игры проходили в условиях тесного сотрудничества. Прибывшие в Азербайджан гости были встречены на высоком уровне. Этими грандиозными Играми Азербайджан сделал большой подарок исламскому миру, что, несомненно, положительно повлияет на исламскую солидарность», - сказал Садыхов.

С 8 по 22 мая в Баку прошли IV Игры исламской солидарности. Национальная сборная Азербайджана стала победителем Исламиады по количеству медалей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)