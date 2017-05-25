Министерство образования выразило отношение к информации об отмене куррикулума

2017-05-25 17:24 | www.apa.az | 3

Министерство образования выразило отношение к распространившейся информации о прекращении действия системы куррикулума.

Как сообщает АПА, завотделом программ развития министерства образования Эмин Амруллаев отметил, что само выражение прекращение действия системы куррикулума является показателем необразованности. По его словам, куррикулум всегда был, есть и будет действовать в Азербайджане.

«Куррикулум является содержанием образования и без него образования не бывает. Ликвидировать его значит оставить образование без содержания. Это абсурдное заявление. Куррикулум всегда совершенствуется», - отметил он.

По словам Э.Амруллаева, сейчас сложно комментировать отмену Минобразования системы куррикулума, она не может быть прекращена: «Могут проводиться определенные совершенствования системы, что происходит каждый год, всегда. Неверно представлять это как серьезное изменение».