Минобороны Азербайджана ответило на провокации армянских СМИ

2017-05-25 16:50 | www.oxu.az | 3

Министерство обороны Азербайджана прокомментировало распространенную армянскими СМИ информацию о том, что якобы азербайджанская сторона не допускает миссию ОБСЕ на передовые позиции.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Минобороны, согласно мандату личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 25 мая на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении на территории Тертерского района был проведен мониторинг. Мониторинг завершился без инцидентов, что официально было подтверждено международной миссией.

«Армянская сторона также распространила информацию о том, что мониторинг был проведен в соответствии с графиком, режим прекращения огня нарушен не был. Но в то же время сообщалось, что азербайджанская сторона не допустила миссию ОБСЕ на линию соприкосновения.

Сообщаем, что 1 марта, после проведенного в направлении села Чеменли Агдамского района мониторинга армянская сторона также распространила такого рода провокационного характера информацию.

Еще раз доводим до внимания, что в соответствии с механизмом проведения мониторинга, международные наблюдатели сначала налаживаю контакт по рации, а затем визуально. Они сами определяют когда, в какой точке будут, а также уточняют другие детали. Проведение и завершение мониторинга подтверждают участвующие в нем полевые помощники. Если одна из сторон конфликта создаст в какой-либо форме для проведения мониторинга проблему, то первыми об этом заявят эти наблюдатели.

Армения регулярно распространяет такого рода клеветническую информацию, систематически шантажирует международные структуры, преследуя цель бросить тень на их деятельность и подорвать к ним доверие», - говорится в сообщении пресс-службы.

A.M.

