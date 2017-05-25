На азербайджанском реалити-шоу участник напал на ведущую – ВИДЕО

2017-05-25 17:00 | www.oxu.az | 3

В эфире реалити-шоу «Yarımada» на телеканале ARB участник по имени Мардан вступил в конфликт с ведущей Еганой Джансаил.

Как передает Oxu.Az, ведущая сделала замечание Мардану, который не помог своей девушке сесть в машину. Это разозлило молодого человека, который со словами «Не давай мне указания!» пошел в сторону ведущей. Другие участники попытались их успокоить.

Эти кадры вы можете увидеть с 4.06 минуты:

А.С.

