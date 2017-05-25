Лидеры ряда стран поздравили президента Азербайджана

2017-05-25 17:44 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, в письме говорится:

«Уважаемый господин Президент, от имени граждан Республики Польша и от себя лично передаю Вам добрые пожелания и искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – 99-й годовщины провозглашения независимости.

Желаю Вам успехов в укреплении независимости Азербайджанской Республики и осуществлении социально-экономических реформ, служащих благополучной жизни всех граждан.

Уважаемый господин Президент, в июне текущего года ожидаю Вашего официального визита в Республику Польша. Уверен, что наша встреча придаст импульс политическому диалогу высокого уровня между Польшей и Азербайджаном, в частности, расширению сотрудничества в экономической и культурной сферах.

Уважаемый господин Президент, желаю Вам успехов в высшей государственной деятельности и прошу принять пожелания благосостояния азербайджанскому народу».

Также И. Алиева поздравили президент Чехии Милош Зееман, президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Австрии Александр Ван дер Беллен, президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси, президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Греции Прокопис Павлопулос, наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего ОАЭ Мухаммад бен Зайд Аль Нахайян, вице-президент и премьер-министр ОАЭ, эмир Дубая Шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, президент ОАЭ Шейх Халифа ибн Зайд Аль Нахайян, Великий герцог Люксембурга Анри, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Сьерра-Леоне Эрнест Бай Корома, король Марокко Мухаммед VI и президент Мальдивской Республики Абдулла Ямин Гаюм.