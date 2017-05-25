МИД России: Мы не связываем свои отношения с Азербайджаном с другими факторами

2017-05-25 17:18 | www.oxu.az | 2

«Мы поддерживаем и развиваем отношения с Азербайджаном во всех сферах».

Как сообщает Oxu.Az, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, комментируя вопрос о состоянии азербайджано-российского сотрудничества.

«Это близкий нам народ. Связи наши были, есть и останутся», - заявила официальный представитель МИД, подчеркнув, что Россия не связывает свои отношения с Азербайджаном с другими факторами, а они являются для Москвы самоценными. Между нами существует доверительный и открытый диалог», - отметила Захарова.

Н.О.