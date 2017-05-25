Стала известна дата проведения вступительных и выпускных экзаменов
2017-05-25 17:48 | www.apa.az | 3
Стала известна дата проведения летних приемных экзаменов в вузы по I- IV группам специальностей, выпускных экзаменов, а также вступительных экзаменов в ссузы для выпускников прошлых лет.
Как сообщили АПА в ГЭЦ, вступительные экзамены по II и III группам специальностей пройдут 14 июля, а по I и IV группам – 22 июля.
Выпускные экзамены для 9 классов (2 этап) и 11 классов состоятся 17, 23 и 30 июня в соответствии с нижеследующим графиком.
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Дата
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Город (район)
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17.06.2017
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Баку, Сумгаит, Абшерон, НАР
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23.06.2017
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Лянкяран, Астара, Масаллы, Лерик, Имишли, Саатлы, Сабирабад, Агджабеди, Ходжавенд, Физули, Бейлаган, Гянджа, Гейгель, Самух, Нафталан, Геранбой, Дашкесен, Шеки, Огуз, Мингячевир, Гейчай, Агдаш, Уджар, Исмаиллы, Хачмаз, Шабран, Сиязан, Хызы
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30.06.2017
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Шамкир, Гедабей, Агстафа, Газах, Товуз, Загатала, Гах, Ярдымлы, Джалилабад, Билясувар, Ширван, Нефтчала, Гаджигабул, Агдам, Евлах, Барда, Тертер, Агсу, Зардаб, Шамахы, Гобустан, Кюрдамир, Гусар, Губа.
Учащиеся из оккупированных районов сдадут выпускные экзамены в соответствии с вышеуказанным графиком в городе, где расположено среднее общеобразовательное учреждение.
Учащиеся специальных школ города Баку – школ-интернатов, школы, расположенной на острове Чилов, а также школ в исправительных учреждениях смогут сдать экзамены 30 июня.
Для выпускников предыдущих лет, желающих поступить в вузы по V группе специальностей, в средние специальные учебные заведения на базе общего и полного среднего образования, а также для лиц, принявших участие в итоговом оценивании в порядке экстерната экзамены будут организованы 5 июля.