Стала известна дата проведения вступительных и выпускных экзаменов

2017-05-25 17:48 | www.apa.az | 3

Стала известна дата проведения летних приемных экзаменов в вузы по I- IV группам специальностей, выпускных экзаменов, а также вступительных экзаменов в ссузы для выпускников прошлых лет.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, вступительные экзамены по II и III группам специальностей пройдут 14 июля, а по I и IV группам – 22 июля.

Выпускные экзамены для 9 классов (2 этап) и 11 классов состоятся 17, 23 и 30 июня в соответствии с нижеследующим графиком.

Дата Город (район) 17.06.2017 Баку, Сумгаит, Абшерон, НАР 23.06.2017 Лянкяран, Астара, Масаллы, Лерик, Имишли, Саатлы, Сабирабад, Агджабеди, Ходжавенд, Физули, Бейлаган, Гянджа, Гейгель, Самух, Нафталан, Геранбой, Дашкесен, Шеки, Огуз, Мингячевир, Гейчай, Агдаш, Уджар, Исмаиллы, Хачмаз, Шабран, Сиязан, Хызы 30.06.2017 Шамкир, Гедабей, Агстафа, Газах, Товуз, Загатала, Гах, Ярдымлы, Джалилабад, Билясувар, Ширван, Нефтчала, Гаджигабул, Агдам, Евлах, Барда, Тертер, Агсу, Зардаб, Шамахы, Гобустан, Кюрдамир, Гусар, Губа.

Учащиеся из оккупированных районов сдадут выпускные экзамены в соответствии с вышеуказанным графиком в городе, где расположено среднее общеобразовательное учреждение.



Учащиеся специальных школ города Баку – школ-интернатов, школы, расположенной на острове Чилов, а также школ в исправительных учреждениях смогут сдать экзамены 30 июня.



Для выпускников предыдущих лет, желающих поступить в вузы по V группе специальностей, в средние специальные учебные заведения на базе общего и полного среднего образования, а также для лиц, принявших участие в итоговом оценивании в порядке экстерната экзамены будут организованы 5 июля.