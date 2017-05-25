Женщина, заманивавшая мужчин домой для грабежа: Меня похитили в 12 лет – ВИДЕО

2017-05-25 17:26 | www.oxu.az | 3

Очередной выпуск передачи «Rezonans» на телеканале ARB был посвящен Афсане Гусейновой, приговоренной к 8 годам и 6 месяцам тюремного заключения.

Как передает Oxu.Az, женщина рассказала, как дошла до такой жизни:

«В 12 лет меня с целью женитьбы похитили родственники матери. Парень был на 5-6 лет старше меня. Потом об этом узнал мой отец и разозлился. Мой отец не хотел, чтобы я выходила замуж в таком возрасте. Он написал жалобу, и парня арестовали. Но затем дядя договорился с отцом. Парня выпустили, и мы приехали из России в Азербайджан.

Муж каждый день бил меня и пытал. С ним я не была счастлива ни дня. Он так меня оскорблял, что я больше не могла терпеть, забрала детей и уехала в район. Затем мы вновь помирились. После последней ссоры он забрал наших троих детей с собой. Я приехала в Баку, работала официанткой в кафе. Там я познакомилась с мужчиной, мы жили в гражданском браке, у нас родился ребенок. Мой отец дал согласие на брак, а его родители нет».

Афсана Гусейнова также рассказала, что попала в тюрьму по вине своего второго мужа:

«Мой супруг заметил, что кто-то в метро заглядывается на меня. Он приказал мне позвать этого человека к нам домой, чтобы проучить. Я взяла у этого человека номер, позвонила и пригласила его к нам домой. Мой муж сильно его избил. Потом, когда мой муж потерял работу, он предложил мне зарабатывать таким способом. Находил людей, а я звала их домой. Муж их избивал и отбирал деньги. Я очень переживаю. Ненавижу своего мужа. У меня 4 детей, я их не видела уже два года. Когда я была ребенком, родители бросили меня и уехали в Россию. Сейчас они даже не приводят ко мне моих детей и не дают поговорить с ними по телефону».

З.Г.

