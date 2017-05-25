Путин отправил письмо Ильхаму Алиеву
2017-05-25 17:35 | www.oxu.az | 3
Президент Российской Федерации Владимир Путин отправил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как передает Oxu.Az, в тексте письма говорится:
«Уважаемый Ильхам Гейдарович,
Примите мои искренние поздравления по случаю национального праздника вашего народа - Дня Республики.
Успехи Азербайджана в экономической, социальной, научно-технической и других сферах всем известны. Ваша страна по праву завоевала авторитет на мировой арене и играет важную роль в решению актуальных вопросов международной повестки дня.
Российско-азербайджанские отношения динамично развиваются в духе стратегического партнерства.
У нас налажен содержательный политический диалог на всех уровнях, отрегулировано взаимовыгодное сотрудничество в различных областях.
Убежден, что совместными усилиями мы будем и далее наращивать весь комплекс двусторонних партнерских связей. Это отвечает коренным интересам дружественных народов наших стран, идет в русле упрочения региональной стабильности и безопасности.
От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и успехов, а всем азербайджанским гражданам – мира и процветания».