Путин отправил письмо Ильхаму Алиеву

2017-05-25 17:35 | www.oxu.az | 3

Президент Российской Федерации Владимир Путин отправил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Oxu.Az, в тексте письма говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите мои искренние поздравления по случаю национального праздника вашего народа - Дня Республики.

Успехи Азербайджана в экономической, социальной, научно-технической и других сферах всем известны. Ваша страна по праву завоевала авторитет на мировой арене и играет важную роль в решению актуальных вопросов международной повестки дня.

Российско-азербайджанские отношения динамично развиваются в духе стратегического партнерства.

У нас налажен содержательный политический диалог на всех уровнях, отрегулировано взаимовыгодное сотрудничество в различных областях.

Убежден, что совместными усилиями мы будем и далее наращивать весь комплекс двусторонних партнерских связей. Это отвечает коренным интересам дружественных народов наших стран, идет в русле упрочения региональной стабильности и безопасности.

От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и успехов, а всем азербайджанским гражданам – мира и процветания».

Н.О.

