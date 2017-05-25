В Баку сломали качели в новом парке – ФОТО

2017-05-25 17:50 | www.oxu.az | 3

В открытом недавно парке «Sevirəm» в Хатаинском районе Баку уже успели сломать установленные качели.

Как передает Oxu.Az, один из сотрудников парка сообщил Report, что ночью в парк приходят нетрезвые люди, которые и ломают качели.

На вопрос, охраняется ли парк ночью, сотрудник ответил, что ночью здесь бывает сторож. Объяснить, почему тогда качели все-таки ломают, собеседник не смог.

Также привлекает внимание, что горки в парке сделаны не из пластика, а из дерева, что затрудняет скольжение.

Отметим, что парк был сдан в эксплуатацию в октябре 2016 года.

A.M.

