В Азербайджане могут быть внесены изменения в закон «Об охране здоровья населения»

2017-05-25 16:36 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с целью обеспечения призыва на действительную военную службу и мобилизации расширяются полномочия соответствующего органа исполнительной власти.

Это предусматривается изменениями, которые предлагаются в закон «Об охране здоровья населения».

Согласно изменению, предложенному в статью 53 закона (Врачебная тайна), увеличится количество случаев, когда информация, составляющая врачебную тайну, может быть выдана без согласия гражданина или его законного представителя. Так, информация, составляющая врачебную тайну, может быть выдана без согласия гражданина или его законного представителя по запросу соответствующего органа исполнительной власти.

В действующем законодательстве информация, составляющая врачебную тайну, может быть выдана без согласия гражданина или его законного представителя с целью обследования и лечения гражданина, если гражданин не способен описать свое состояние; при наличии опасности распространения инфекционных заболеваний, при массовых отравлениях и ранениях; по запросу органов следствия и дознания, прокурора и суда; с целью информирования родителей или законных представителей несовершеннолетних; при подозрении на противоправные действия и нанесении вреда здоровью граждан.

Предложенные изменения планируется вынести на обсуждение пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента), которое состоится 31 мая.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)