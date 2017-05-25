Названы даты вступительных и выпускных экзаменов в Азербайджане

2017-05-25 18:00 | www.oxu.az | 3

Определились даты летних вступительных экзаменов для желающих быть принятыми в высшие учебные заведения по I-IV группам специальностей, выпускных экзаменов для выпускников прошлых лет, желающих быть принятыми в средние специальные учебные заведения.

Как сообщили Oxu.Az в Государственном экзаменационном центре, вступительные экзамены в высшие учебные заведения по II и III группам специальностей пройдут 14 июля, а по I и IV группам специальностей – 22 июля.

Выпускные экзамены для итогового оценивания получающих образование на базе полного среднего (9-летнее, двухэтапное) и полного среднего (11-летнее) будут организованы 17, 23, 30 июня 2017 года по нижеуказанному графику.

Учащиеся из оккупированных районов сдадут выпускные экзамены в соответствии с вышеуказанным графиком в городе, где расположено среднее общеобразовательное учреждение.

Учащиеся специальных школ города Баку – школ-интернатов, школы, расположенной на острове Чилов, а также школ в исправительных учреждениях смогут сдать экзамены 30 июня.



Для выпускников предыдущих лет, желающих поступить в вузы по V группе специальностей, в средние специальные учебные заведения на базе общего и полного среднего образования, а также для лиц, принявших участие в итоговом оценивании в порядке экстерната, экзамены будут организованы 5 июля.

17.06.2017 - Баку, Сумгайыт, Абшерон, Нахчыванская Автономная Республика

23.06.2017 - Лянкяран, Астара, Масаллы, Лерик, Имишли, Саатлы, Сабирабад, Агджабеди, Ходжавенд, Физули, Бейлаган, Гянджа, Гёйгёль, Самух, Нафталан, Геранбой, Дашкесен, Шеки, Огуз, Мингячевир, Гёйчай, Агдаш, Уджар, Исмаиллы, Хачмаз, Шабран, Сиязан, Хызы

30.06.2017 - Шамкир, Гедабей, Агстафа, Газах, Товуз, Загатала, Гах, Ярдымлы, Джалилабад, Билясувар, Ширван, Нефтчала, Гаджигабул, Агдам, Евлах, Барда, Тертер, Агсу, Зардаб, Шамахы, Гобустан, Кюрдямир, Гусар, Губа.

Э.А.