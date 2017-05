Специальная кампания от Unibank в честь Дня Республики

2017-05-25

БАКУ /Trend/ - Unibank объявляет о специальной кампании в честь Дня Республики в Азербайджане, сообщает в четверг банк.

"Unibank поздравляет азербайджанский народ с наступающим Днем Республики, и желает чтобы независимость нашей страны длилась вечно. В честь праздника банк дарит всем желающим возможность получить кредит без комиссии. 26 мая всех, кто получит кредит, ждет приятный сюрприз. Именно в этот день клиенты смогут воспользоваться кампанией и получить кредит без комиссии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, максимальная сумма выдачи наличных кредитов от Unibank составляет 15 тысяч манатов, а его срок - до 36-ти месяцев. Месячная же оплата за кредит начинается с 19 манатов.

Какие преимущества получает клиент, взяв кредит в Unibank-е?

- Минимальные ежемесячные платежи по кредиту, начинающиеся от 19 манатов

- Срок кредита до 36-ти месяцев

- Кредитные процедуры очень просты

- Поручитель не требуется

- Каждый, у кого есть официальный доход, может обратиться за наличным кредитом

- Требование к минимальной заработной плате-всего лишь 175 манатов

- Комиссия за кредитные процедуры составляет 0%

- Процентная ставка начинается от 23% процентов

- Для получения наличного кредита можно обратиться в филиалы банка, воспользоваться Unibank Mobile или сайтом банка (unibank.az).

Также, согласно сообщению банка, кредитная карта Unibank ALBALI PLUS, которая объединяет в себе 4 банковских продукта доступна для граждан страны. Каждый, у кого есть официальный доход, может обратиться в филиалы Unibank для получения кредитной карты ALBALI PLUS с лимитом до 5000 манатов. Так как, Albalı Plus является международной картой, ее можно использовать и за пределами страны.

На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank обладает широкой филиальной сетью, как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00.

Более подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az), официальных страницах Facebook и Twitter (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank ).