Казахстанцев шокировало видео избиения маленького ребёнка – ВИДЕО

2017-05-25 18:20 | www.oxu.az | 8

Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина бьёт мальчика лет четырёх лопатой по голове, заставляя залезть в стопку автопокрышек. Ребёнок рыдает и закрывается руками, но на фотографиях видно, что мальчик всё-таки залез внутрь и послушно сидит.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на informburo.kz, истязание происходило на глазах зрителей, которые не вмешиваются. На кадрах видно, что за экзекуцией наблюдает женщина в халате. Кем она приходится ребёнку, неизвестно.

25 мая 2017 года в социальных сетях появилось видео, на котором неизвестный мужчина избивает мальчика, примерно 4-5 лет. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ДВД Южно-Казахстанской области по ст. 110 УК РК – «Истязание».

«Полицейские проводят мероприятия по установлению личности мужчины и привлечению его к ответственности», - сообщила руководитель управления информации и госязыка Салтанат Каракозова.

Этот видеоролик аноним разослал также журналистам, в сопроводительных комментариях человек пояснил, что избивает ребёнка родной отец, с которым он живёт после развода с матерью. Якобы подобные воспитательные меры мужчина применяет каждый день и даже бьёт сына кирпичом по лицу, после чего ставит его под струю ледяной воды, чтобы не появлялись синяки.

23 мая стало известно, что жительница Ордабасинского района зверски избила 7-летнего сына. У мальчика травма головы и ожоги лица и шеи. Ребенок в тяжёлом состоянии в областной детской больнице