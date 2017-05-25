Кому в Азербайджане достанутся страховые выплаты по безработице?

2017-05-25 18:35 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане уточняется сумма и адресаты страховых выплат по безработице.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, согласно законопроекту «Страхование по безработице», в Азербайджане пособия по безработице могут получать не все безработные.

«Правом на получение страховых выплат по безработице обладают только страховщики, чьи трудовые отношения были прекращены в результате ликвидации госоргана или юридического лица или же сокращения штатов работников, и которые были взяты на учет соответствующим органом исполнительной власти в качестве безработных.

Согласно законопроекту, страховые выплаты будут осуществляться только на основе некоторых правил и расчетов. Сумма выплат будет дифференцироваться в зависимости от трудового стажа и времени нахождения без работы: при увеличении срока безработицы выплата станет снижаться. Если трудовой стаж страхователя более 10-ти лет, выплата составит 65% зарплаты, которую он получал в течение последних 12-ти месяцев. Если стаж составляет менее 3-х лет, страховая выплата будет минимальной», - заявили в министерстве.

Согласно проекту закона, выплата назначается на 6 месяцев. Если в течение этого времени страхователь не нашёл работу, то выплаты продлеваются ещё на 3 месяца, а сумма выплаты снижается с каждым месяцем до минимального уровня.

У.А.

