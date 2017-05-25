Азербайджан и Россия подписали план мероприятий по созданию сервисного центра по техническому обслуживанию вертолетов

2017-05-25 18:45 | www.apa.az | 3

В рамках 10-й Международной выставки HeliRussia-2017 в Москве был проведен очередной раунд переговоров по созданию в Азербайджане сервисного центра по техническому обслуживанию и капитальному ремонту вертолетов.

Как сообщили АПА-Экономикс в ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), в переговорах приняли участие президент ЗАО «Азербайджанские авиалинии» Джахангир Аскеров, генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский, президент Silk Way Holding Заур Ахундов и генеральный директор Silk Way Helicopter Services Азер Султанов.

В рамках выполнения решений шестнадцатого заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией стороны подтвердили взаимную заинтересованность при реализации проекта по открытию в Азербайджанской Республике сервисного центра по техническому обслуживанию и ремонту гражданских и военных вертолетов российского и советского производства.

Совместная работа по данному проекту началась в 2016 году. Во время проведения выставки ADEX-2016 в Баку Silk Way Helicopter Services и «Вертолеты России» заключили соглашение об открытии сервисного центра по ремонту гражданских вертолетов российского производства типа Ми-8/17 на территории Азербайджана.

В продолжение начавшейся работы на 10-й Международной выставке HeliRussia-2017 президент ЗАО «Азербайджанские авиалинии» Джахангир Аскеров и генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский подписали «План основных мероприятий на 2017 год по проекту организации сервисного центра технического обслуживания и ремонта гражданской вертолетной техники российского и советского производства на территории Азербайджанской Республики».

Компания Silk Way Helicopter Services - одно из самых современных авиационных предприятий Азербайджана. Ежегодно вертолеты авиакомпании перевозят более 50 тысяч пассажиров. На данный момент парк воздушных судов, который базируется в аэропорту Забрат, включает вертолеты Sikorsky S-92A, Leonardo Helicopters AW139, Airbus Helicopters AS-332L1, Airbus Helicopters EC-155B1, Ми-8МТВ-1, Ми-8АМТ, а также самолеты Cessna 172S.

«Вертолеты России» – единственный разработчик и производитель вертолетов в России, а также одна из немногих компаний в мире, обладающих возможностями проектирования, производства, испытаний и технического обслуживания современных гражданских и военных вертолетов. Холдинг «Вертолеты России» входит в структуру Госкорпорации Ростех.