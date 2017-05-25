«Первый канал» оштрафовали на 600 тысяч из-за песни «Темная ночь» – ВИДЕО

2017-05-25 18:45 | www.oxu.az | 3

Девятый арбитражный апелляционный суд постановил взыскать с «Первого канала» 600 тысяч рублей в качестве компенсации в пользу истца — ООО «Национальное музыкальное издательство».

Об этом со ссылкой на постановление суда сообщает РАПСИ.

Истец настаивал, что «Первый канал» нарушил его права, незаконно использовав в передаче «Голос. Финал» 25 и 26 декабря 2015 года музыкальное произведение с текстом песни «Темная ночь» в переработанном виде — в новой аранжировке. Истцу тогда принадлежала исключительная лицензия на способы использования произведения в эфире.

В прошлом году иск компании к телевизионщикам с требованием миллиона рублей в качестве компенсации отклонил Арбитражный суд Москвы. «Первый канал» тогда доказывал, что речь идет не о переработке произведения. «Ответчик правомерно указал, что имело место только иное исполнение вживую, на слух отличающееся от оригинального», - говорилось в решении Арбитражного суда, которое теперь отменено апелляционной инстанцией.

Песня «Темная ночь» была написана в 1943 году для фильма «Два бойца» поэтом Владимиром Агатовым и композитором Никитой Богословским.

A.C.

