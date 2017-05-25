В Баку в бегах находятся сомалийские бегуны - участники Исламиады

2017-05-25 18:55 | www.oxu.az | 2

Сотрудники органов внутренних дел разыскивают спортсменов из Сомали, участвовавших в VI Исламских играх солидарности, проходивших в Баку с 12 по 22 мая. Двое граждан Федеративной республики Сомали не вернулись на родину вместе со своей сборной и остались в Азербайджане. Однако о месте их пребывания пока ничего не известно, сейчас их разыскивает полиция.

Как передает Oxu.Az, об этом Sputnik Азербайджан сообщил источник в правоохранительных органах.

Имена разыскиваемых спортсменов пока не названы, известно только, что это атлеты-бегуны. Отметим, что делегация из Сомали была немногочисленной, состав сборной этой республики не достигал и восьми спортсменов. Известно, что в беге на 800-метровую дистанцию от Сомали участвовал Ахмед Адиссалам, он занял 12-е место. А в беге на 1500 метров 16-е место занял Хассан Али. Однако мы не можем утверждать, что именно эти спортсмены не вернулись назад.

Между тем, в МВД Азербайджана заявили, что рано или поздно беглецы найдутся и тогда будут депортированы в свою страну в принудительном порядке. Предполагается, что иностранцы остались здесь, чтобы транзитом через Азербайджан уехать в третью страну. Сообщается также, что в нашей стране какие-либо граждане Сомали не проживают. Об исчезновении сомалийцев осведомлены и сотрудники Государственной миграционной службы АР, которые также держат вопрос под контролем.

Отметим, что в Сомали продолжаются вооруженные столкновения. Международные СМИ сообщают о том, что в стране катастрофически не хватает продовольствия и поэтому не удивительно, что бегуны не захотели вернуться на родину.

IV Исламские игры солидарности проходили в Баку с 12 по 22 мая 2017 года. В спортивную программу были включены 20 видов спорта, в том числе легкая атлетика. В Играх участвовали представители 54 стран, более трех тысяч спортсменов.

Н.О.