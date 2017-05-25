Глава Минэкономики Азербайджана едет в Беларусь
2017-05-25 17:21 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - В Минске 26 мая 2017 года состоится открытие Торгового дома Азербайджана, говорится в сообщении министерства экономики, распространенном в четверг.
Согласно сообщению, в связи с этим в Беларусь отправляется миссия во главе с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым.
Как отмечается, в рамках визита участники азербайджанской делегации проведут ряд встреч.
По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Беларусью в первом квартале 2017 года составил 124,5 миллиона долларов, из которых на экспорт в эту страну пришлось 48,2 миллиона долларов. Азербайджан экспортирует в Беларусь орехи, фрукты, овощи, оливковое масло, растительные жиры, сахар и другую продукцию.
(Автор: Азад Гасанли)
Твиттер: @AzadHasanli