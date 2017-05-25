Владимир Путин: Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене

2017-05-25 17:26 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики. Общеизвестны достижения Азербайджана в экономической, социальной, научно-технической и других областях. Ваша страна пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня.

Российско-азербайджанские отношения динамично развиваются в духе стратегического партнерства. Налажен содержательный политический диалог на всех уровнях, взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах.

Убежден, что совместными усилиями мы будем и далее наращивать весь комплекс двусторонних партнерских связей. Это отвечает коренным интересам дружественных народов наших стран, идет в русле упрочения региональной стабильности и безопасности», - говорится в поздравлении главы Российского государства.

Владимир Путин пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, благополучия и успехов, а всем азербайджанским гражданам – мира и процветания.