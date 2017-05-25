В Мингячевирском водохранилище утонул человек

2017-05-25 19:13 | www.oxu.az | 2

В Центр управления при кризисных ситуациях МЧС поступила информация о том, что в Мингячевирском водохранилище на территории села Ханабад Евлахского района утонул один человек.

Как передает Oxu.Az, соответствующая информация размещена на официальном сайте министерства.

На место происшествия были вызваны водолазы-спасатели Госслужбы по надзору за легкомоторными лодками. Спасатели начали поиски.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.

С.Б.

