В Мингячевирском водохранилище утонул человек
2017-05-25 19:13 | www.oxu.az | 2
В Центр управления при кризисных ситуациях МЧС поступила информация о том, что в Мингячевирском водохранилище на территории села Ханабад Евлахского района утонул один человек.
Как передает Oxu.Az, соответствующая информация размещена на официальном сайте министерства.
На место происшествия были вызваны водолазы-спасатели Госслужбы по надзору за легкомоторными лодками. Спасатели начали поиски.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.