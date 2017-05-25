Азербайджанский бизнес освоил свыше 24% льготного финансирования на 2017 г.

2017-05-25 17:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - С начала 2017 года Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) при министерстве экономики Азербайджана предоставил льготные кредиты на 36,2 миллиона манатов, что способствует реализации порядка 360 проектов.

Согласно сообщению министерства экономики, об этом в четверг сказал исполнительный директор фонда Ширзад Абдуллаев на деловом форуме в поселке Бакиханово Сабунчинского района Баку.

Всего же до сегодняшнего дня, как отметил Абдуллаев, бизнесмены Баку и его поселков получили льготные займы на 377,6 миллиона манатов. Эти средства были направлены на реализацию 1 345 проектов.

В рамках делового форума предприниматели получили льготные кредиты на 9,8 миллиона манатов. Эти средства будут направлены на развитие производства строительных материалов, кухонных и бытовых принадлежностей, создание тепличного комплекса, развитие птицеводства и животноводства и других сфер.

В 2017 году на выдачу льготных кредитов предпринимателям по линии фонда будет предоставлено 150 миллионов манатов.

НФПП был создан в 1992 году.

Официальный курс на 25 мая составляет 1,7021 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)