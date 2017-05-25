Найдено тело утонувшего в Мингячевирском водохранилище человека - ОБНОВЛЕНО

2017-05-25 19:38 | www.apa.az | 4

Тело Бекирова Аслана Эльданиз оглу (1999 г.р.), утонувшего в в Мингячевирском водохранилище на территории села Ханабад Евлахского района, было найдено водолазами-спасателями Госслужбы по надзору за мелкомоторными кораблями МЧС.

Как сообщает АПА со ссылкой на официальный сайт МЧС, операция завершилась в 18:48

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19:05

В Мингячевирском водохранилище утонул человек

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, в Центр управления при кризисных ситуациях поступила информация о том, что в Мингячевирском водохранилище на территории села Ханабад Евлахского района утонул один человек.

На место происшествия были вызваны водолазы-спасатели Госслужбы по надзору за легкомоторными лодками. Спасатели начали поиски.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.