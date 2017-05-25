Трамп назвал Россию в числе главных угроз для НАТО

2017-05-25 19:34 | www.oxu.az | 3

Президент США Дональд Трамп назвал терроризм, миграцию и «угрозу со стороны России» в числе угроз для Организации Североатлантического договора, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«НАТО будущего должна сосредоточиться на терроризме и миграции, а также на угрозах со стороны России и с востока и юга», — сказал Трамп, выступая в Брюсселе.

Речь президента США транслировали американские телеканалы.

В четверг в Брюсселе проходит краткий саммит НАТО, для участия в котором в бельгийскую столицу прибыл президент США Дональд Трамп. На повестке дня два основных пункта: борьба с терроризмом и распределение финансового бремени между членами альянса.

С.Б.

