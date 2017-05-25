Госоператор связи Азербайджана организует интерактивный урок по сетевой безопасности

2017-05-25 17:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Оператор связи Азербайджана ООО Aztelekom организует для учеников средних школ Абшеронского района интерактивный урок по основам безопасного использования интернет сети, сообщил Trend источник на телекоммуникационном рынке страны.

По словам собеседника агентства, проведение данного мероприятия ожидается на предстоящей неделе и будет приурочено к Международному дню защиты детей.

Школьникам будут представлены методические рекомендации, связанные с вопросами информационной безопасности в интернете.

Будет представлена информация о сервисе "безопасный интернет", который продвигается оператором и который позволяет оградить детей от влияния нежелательных сайтов, ограничивая доступ к определенному цифровому контенту (веб-страницы, содержащие информацию для взрослых, азартные игры, нецензурную лексику, информацию, пропагандирующую насилие, и т.д.).

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev